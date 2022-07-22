Глава розвідки прокоментував чутки про плани росіян захопити Одесу у 2023 році

росіяни після повномасштабного вторгнення до України вже неодноразово змінювали свої плани. Тепер все частіше лунає інформація про те, що наступним масштабним місцем наступу стане Одеса.

російське вторгнення до України розпочиналося зі словами "взяти Київ за три дні". Через 149 днів, станом на 22 липня, російських військ давно немає біля Києва. Зате 39 тисяч російських окупантів було знищено.

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Після цього плани окупантів неодноразово зазнавали змін. І чим більше українські військові отримували нового озброєння, тим ці зміни були кардинальними.

На Заході переконані, що у 2023 році росія намагатиметься захопити Одесу. Таким чином окупанти намагатимуться повністю відрізати Україну від моря. У 2022 році до цього не дійшло – загарбники не зуміли захопити Миколаїв. А в Чорному морі зазнали поразок в боях за остів Зміїний, звідки змушені були відступити.

"Дурень думкою багатіє", – відреагував на такі заяви керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

Хоча він підтвердив, що росія і далі планує захоплювати територію України. У тому числі й Одесу.

"План у них такий є. План і в нас є. А що буде – покаже час. Всі наші питання вирішило лише ми самі лише воєнним шляхом, тобто шляхом сили. Будемо відновлювати нашу територіальну цілісність станом на 1991 рік. Нічого іншого не буде. А росія буде намагатися робити свої дії, це нормально. Вони – країна-агресор, країна-окупант, це для них природньо. Але в них нічого не вдасться", – заявив Кирило Буданов.

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