Кине на це всі сили: у найближчі пів року Росія хоче сформувати 3 наступальні плацдарми

Протягом весни та літа російська армія прагнутиме сформувати 3 наступальні плацдарми – у районах Торецька, Часового Яру та Лиману. Їхньою основною метою залишається окупація Донеччини, і для досягнення цієї мети Росія готова кинути всі свої сили та ресурси.

Наразі Росія активно намагається витіснити українські війська з Курської області, щоб перекинути 60-тисячне угруповання на пріоритетніші ділянки фронту. Про це в етері 24 Каналу повідомив військовий експерт Владислав Селезньов, підкресливши, що не варто очікувати припинення бойових дій з боку Владіміра Путіна.

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Чи може Росія відкрити фронт на інших ділянках

Російська армія намагається сформувати щонайменше 3 наступальних плацдарми – у районі Торецька, Часового Яру та на Лиманському напрямку, щоб у перспективі літньої кампанії атакувати величезну міську агломерацію, – Слов'янськ-Краматорськ-Дружківка-Костянтинівка. Окупація цих територій є стратегічною метою Росії, адже саме Донеччина була однією з основних цілей так званої "СВО", що розпочалась у лютому 2022 року.

За словами військового експерта, основне зосередження зусиль російських військ буде відбуватись протягом цієї весни та літа. Одним із важливих факторів, що впливає на інтенсивність бойових дій, є ресурси, які Росія активно використовує для просування на фронті, зокрема в Курській області. Це пов'язано не лише з намаганням витіснити українських захисників з цієї території, а й перекинути 60-тисячне військо на інші ділянки.

Для реалізації цього задуму будуть зосереджені всі зусилля та дії російської армії,

– зазначив він.

Попри можливість атак на території Сумщини та Чернігівщині, наразі ворог не планує відкривати новий фронт на цій ділянці. Росіяни вимагають додаткових сил і засобів для ефективних дій біля Торецька, Часового Яру та Лиману. Ситуація залишається доволі динамічною. Владислав Селезньов зазначив, що не варто сподіватися на припинення бойових дій диктатором Владіміром Путіним.

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