росія хоче зробити паузу у війні: як виглядає "ідеальний сценарій" окупантів

Через контрнаступ ЗСУ, влучне знищення ворожих складів та поразки на полі бою росія хоче зробити паузу у війні. Експерт розповів, що "ідеальний сценарій" окупантів – це багаторічна пауза, щоб потім знову піти в наступ на Україну.

Про це 24 каналу сказав директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він вважає, що росія хоче зробити паузу у війні, але не коротку, а на кілька років.

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За його словами, росія бачить найкращим варіантом – те, що було у 2014-2015 роках, тобто "Мінськ-1" та "Мінськ-2".

"Коли вони відхопили частину території – тоді Крим, Севастополь, Донецьк та Луганськ – та зупинилися, щоб далі "хитати" Україну та готуватися до нового наступу", – сказав Солонтай.

Політолог пояснив, що росіяни тоді відхопили, скільки змогли, вони хотіли ще забрати Південь та Харківщину, але не змогли. "Тоді вони зупинилися, зробили паузу і вже через 8 років пішли в широкомасштабний наступ", – додав він.

Зараз вони знову відхопили, скільки змогли, і в їхньому "ідеальному плані" – треба зробити паузу на 3 – 7 років, щоб потім знову піти в наступ та відхопити вже всю Україну. В них такий "ідеалістичний сценарій" в головах, як зараз можна зупинити війну,

– заявив Солонтай.

Він жартує, що це звучить смішно – росія "хоче зупинити війну", хоча це вони її і розв'язали.

"Насправді вони хочуть просто отримати "передишку", щоб готуватися до наступного етапу війни чи вже так наступити, щоб Україна наступного разу відмовилася від боротьби", – вважає політолог.

Солонтай зазначив, що росіяни взагалі винними у війні вважають українців, бо ми – та жертва, яка почала чинити спротив. Адже вони просто хотіли нас захопити, а ми почали воювати.

На його думку, це все вище – це фантастичні сценарії в голові путіна, бо насправді ситуація буде іншою.

"Українці мобілізувались, об'єдналися, вірять у перемогу та світ нас підтримує, щоб перемога була за нами. І зараз питання стоїть про деокупацію та звільнення тих територій, які були захоплені окупантами", – відповів він.

Солонтай пояснив, чому росія хоче взяти паузу на кілька років: відео



Ситуація на фронті станом на 9 серпня