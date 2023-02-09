Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові – наша розвідка перехопила план, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові. Українська розвідка перехопила план.

Відповідну заяву український лідер зробив під час візиту до Брюсселю. Зеленський наголосив, що вже обговорив це з Майєю Санду – президенткою Молдови.

Зверніть увагу Я тут, щоб захистити шлях українців додому, – головне з промови Зеленського у Європарламенті

Я говорив з пані Санду і проінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці. Детальний російський план руйнування політичної ситуації у Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли та внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, – заявив президент.

Зеленський наголосив, що, отримавши документ, не вагався ані миті. Він негайно попередив Молдову про всі загрози, аби захистити країну.

Президент наголосив: наразі ніхто не знає, чи у Москві вже віддали наказ, діяти за цим планом. Водночас вже побачили, що збирається робити країна-терористка. Навіть не вигадали нічого нового. У плані Кремля впізнали те, що Росія вже намагалася зробити в Україні та інших європейських державах.

Зеленський додав, що наразі Європу оберігають від режиму, який довів, що має лише одне прагнення: бути авторитарним господарем на континенті та знищити Європу.

Росія відкрито погрожувала Молдові

Сєргєй Лавров регулярно робить маразматичні заяви у стилі свого господаря-диктатора. Нещодавно глава мзс Росії (хоча всі міжнародні справи там вже давно вирушили на концерт до Кобзона) виступив з абсурдними та цинічними погрозами у бік Молдови.

Лавров побідкався через те, що курс Молдови на НАТО. Глава мзс країни пакетів заявив, що саме Молдова може піти шляхом України. Зокрема, через позицію Санду.

У Молдові заявили, що країна та її громадяни прагнуть миру, свободи та демократії.

"Ми категорично відкидаємо заяви глави російської дипломатії, які не відповідають дійсності і є частиною вже добре відомої погрозливої риторики російської дипломатії. Ми хотіли б нагадати російській стороні, що шлях, яким йде Молдова, – це шлях до вступу в Європейський Союз", – мовиться у повідомленні.

Саме цей проєкт країни підтримують громадяни Молдови.