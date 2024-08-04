Готовність Росії передати зброю хуситам: в ISW проаналізували мотиви Путіна

Той факт, що Росія хотіла постачати зброю єменським хуситам свідчить про намагання Володимира Путіна змусити Захід відмовитися від підтримки України. Це також демонструє залежність Росії від Ірану в питаннях високоточної зброї і компонентів.

Аналіз оприлюднили експерти Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики вивчили повідомлення ЗМІ про те, що Кремль планував передати хуситам в Ємені ракети й іншу військову техніку, але відмовився від цього після тиску.

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План Росії підкреслює її зростаюче військове партнерство з Іраном і свідчить про те, що Росія, ймовірно, прагне використовувати іранських маріонеток для непрямої конфронтації із Заходом і впливати на процес прийняття рішень на Заході,

– ідеться у повідомленні.

Залежність від Ірану

Аналітики вважають, плани Росії підтримати хуситів, щоб опосередковано протистояти Заходу і загрожувати подальшою ескалацією, узгоджуються з кількома російськими інформаційними та гібридними операціями, які мають на меті спонукати Захід до самоусунення від підтримки України через побоювання конфронтації з Росією.

Готовність Путіна розглянути можливість підтримки хуситів, які нападають на Ізраїль і міжнародне судноплавство, є частиною поглиблення російсько-іранського військового співробітництва і зростаючої залежності Росії від Ірану в питаннях високоточної зброї і компонентів,

– повідомили в ISW.

Водночас наголошують, що поглиблення партнерства Росії з Іраном, імовірно, спонукатиме Росію розглянути можливість підтримки інших іранських маріонеток і їх використання у непрямих спробах погрожувати Заходу ескалацією.

Ця готовність Росії використовувати Іран для непрямої конфронтації із Заходом зруйнує російські спроби представити російську зовнішню політику на Близькому Сході як збалансовану і, як наголосили аналітики, може "ще більше ускладнити російські відносини з країнами, стурбованими російсько-іранським співробітництвом".

. Росія готувалася доставити хуситам ракети та інше військове обладнання наприкінці липня 2024 року, але відмовилася від цього плану після дипломатичних зусиль США та Саудівської Аравії.