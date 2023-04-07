Польща зруйнувала велику мрію росіян

Спостерігаючи за візитом президента Зеленського до Польщі, я згадував, як кількома днями раніше один з дідів, які зараз очолюють московитів, на прізвище Патрушев розмірковував про бажання Польщі "захопити частину України".

Російські діди не розуміють реальність

Це не нова тема. З цією ідіотичною концепцією вони носяться від початку вторгнення власних військ на терени України.

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Росіяни дуже мріяли, щоб інші сусіди України разом з ними стали злочинцями, взявши участь у знищенні суверенної держави. Вони про це і досі мріють, намагаючись "матеріалізувати" думки у власних виступах.

Вони не спроможні зрозуміти, ці божевільні діди, що більше ніхто так у XXI столітті у Європі не мислить. Намагання щось завоювати – це індикатор дурості і слабкості, а не "величі".

За час після вторгнення Володимир Зеленський здійснив невелику кількість закордонних візитів. Всі вони були знакові: і у Вашингтоні, і у Брюселі, і в Лондоні. Тепер Варшава – стратегічний партнер України серед держав НАТО. Цей візит знаменує кристалізацію, оформлення цього партнерства. Не випадково було підписано низку документів щодо партнерства в оборонній сфері.

Польща багато отримала від співпраці з Україною

Рік тому, у час найтяжчих випробувань для новітньої української державності, Польща надавала допомогу для України, яка була надважливою. Однак треба розуміти, що це повністю відповідало інтересам самої Польщі.

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Україна завдяки співпраці:

одержала захищений тил, місце ремонту техніки, логістичний центр, базу підготовки армії; безпечне місце для біженців; шлях для підтримання економічних відносин зі світом.

Але і Польща одержала чимало від співпраці з Україною. Частина відповідних результатів буде відчуватися згодом. Наприклад, у вигляді прямої військової присутності США у Польщі, або перезавантаження польської оборонної промисловості. Чималі репутаційні вигоди – це теж важливо.

Саме так утверджують своє значення у XXI сторіччі нормальні держави. У той час як архаїчні шизофреніки все руйнують, втрачають і намагаються вхопитися за минуле, якого вже немає і ніколи не буде.