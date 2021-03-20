Росія пробувала заглушити сигнали військових літаків Британії, – ЗМІ

Москва неодноразово намагалася заглушити сигнали літаків військово-повітряних сил Британії. Вони вилітали з бази, розташованої на Кіпрі.

Про це видання повідомляє із посиланням на джерела у британській військовій розвідці.

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За словами джерела, "ворожа держава" регулярно намагалася втручатися в супутниковий зв'язок транспортного літака А400М, який вилітав з бази Військово-повітряних сил Акротирі (розташована на Кіпрі). На борту перебували британські військові.

Через такі дії пілоти могли втратити контроль над інформацією про напрям пересування літака. А це у результаті могло призвести до жертв. На щастя, жодна зі спроб не була успішною.

У матеріалі йдеться, що єдиними "ворожими державами", які здатні були заглушити сигнали, є Сирія та Росія. Однак там уточнюють, що могла це зробити тільки Росія.

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