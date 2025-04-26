Росія тиснула на найвищому рівні, щоб зірвати візит Зеленського до ПАР, – ОП

Зеленський 24 квітня уперше відвідав ПАР. В Офісі президента розповіли, що Росія прагнула зірвати цей візит.

Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило заявив в ефірі телемарафону.

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Як Росія намагалася зірвати візит Зеленського до ПАР

Візит президента України до Південно-Африканської республіки планували та готували давно. Та росіяни шалено тисли на найвищому рівні, щоб він не відбувся.

Вони докладали максимальних зусиль, щоб зірвати цей візит, щоб запобігти присутності України на Африканському континенті та попередити її,

– розповів Брусило.

Проте ПАР цього року головує у G20, голос цієї країни чують у світі. Зеленський здійснив перший повноцінний візит туди, тож його зустріч із Сирілом Рамафосою була дуже важливою.

На жаль, президент перервав свій візит до ПАР через російські ракетні обстріли. Але Київ і Кейптаун можуть співпрацювати у галузі енергетики, сільського господарства, освіти тощо.

Додамо, що Зеленський підкреслив: Росія хоче ексклюзивної присутності в Африці, Латинській Америці, на інших континентах.

"Безумовно, Путіну не подобається присутність України в Африці. Безумовно, йому дуже не хочеться, щоб Україна будувала нормальні, людські передусім, гуманітарні, економічні відносини з країнами африканського континенту", – сказав президент.