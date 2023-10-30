Росіяни хотіли зробити з Криму військовий хаб, але досяжність ЗСУ є реальною, – Гуменюк

На сьогодні у тимчасово окупованому Криму відбуваються потужні маневри силами та засобами. Російські загарбники намагаються маневрами захиститись та перерозділити сили.

Свої сили окупанти частково постачають на лівобережжя і частково намагаються захистити те, що є на півострові. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Окупантам постійно щось ввижається, відчувають себе в Україні, – Гуменюк про вибухи у Криму

Що зараз відбувається у Криму

За словами Гуменюк, на сьогодні відбуваються потужні маневри силами та засобами. Усі усвідомлюють, що окупанти намагалися утворити з Криму військовий хаб, де буде зберігатись і знаходитись їхній ресурс.

Дійсно зараз, усвідомлюючи, що сезон "бавовни" триває, і досяжність ЗСУ є реальною, окупанти намагаються маневрами захиститися та перерозділити сили. Тому що частково постачають їх на лівобережжя, а частково намагаються захистити те, що є на півострові,

– зазначила вона.

Гуменюк наголосила, що робота – це комплекс, вона велика і масштабна.

"Їх багато. Нам потрібно багато зусиль і ще трохи часу для підведення підсумків та результатів", – додала речниця ОК "Південь".

Зеленський розповів про роботу над деокупацією Криму

Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ докладають чимало зусиль, аби Крим було звільнено від окупантів. Одним із головних досягнень українських захисників є те, що російський Чорноморський флот почав поступово тікати з півострова.

Український лідер зазначив, що це є історичним досягненням.

"Російський Чорноморський флот більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення. Нещодавно російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту. Вірніше для його залишків на окупованій території Грузії. Тобто в південно-східній частині моря, максимально далеко від українських ракет і морських дронів. Але ми їх всюди дістанемо", – заявив Зеленський.