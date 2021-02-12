Росія ігнорує запит щодо інспекції ядерних об'єктів на окупованому Донбасі, – Кравчук

Тимчасово окупований Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи. Все через радіоактивні викиди, які провокують російські найманці.

Попри таку ситуацію Росія не поспішає погоджуватися на відправлення моніторингової екомісії в ОРДЛО. Про це заявив лідер Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

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Про яку загрозу мовиться

За даними видання, небезпека радіаційного забруднення виникла після того, як 3 роки тому окупаційна адміністрація в Донецьку припинила відкачувати воду з об'єкта "Кліваж" на шахті "Юнком".

У 1979 році на шахті трапився ядерний вибух. Тоді у землі утворилася порожнина, з якої до 2018 року відкачували воду, щоб радіація не піднялася на поверхню. Зауважимо, видобуток вугілля на підприємстві припинили ще у 2001 році.

Попри протести мешканців сусіднього села Бунге, у квітні 2018 року бойовики припинили водовідлив і затопили шахту.

Україна звернулася в МАГАТЕ

Кравчук стверджує, що радіація вже проникає до питної води. При цьому фактичної інформації про ситуацію з радіаційним забрудненням на Донбасі немає. Через це Україна звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з проханням провести моніторингову місію на непідконтрольній владі території.

Однак через війну на Донбасі, МАГАТЕ з 2014 року не може проводити там перевірки.

Україна робить конкретні зусилля, але досі ми не отримали відповіді російської сторони на наш запит. Це викликає у нас глибоке занепокоєння,

– сказав Кравчук.

У МАГАТЕ підтвердили, що наразі обговорюють з нашою державою проведення перевірки на Донбасі.

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