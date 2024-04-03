Як у Росію з ЄС потрапляють гвинтівки та пістолети, що потім ідуть на фронт: розслідування ЗМІ

Попри санкції ЄС, Росія щомісяця, вочевидь, отримує сотні європейських гвинтівок і пістолетів. Розслідування ЗМІ виявило контрабандні канали.

За інформацією журналістів, лише у лютому 2024 року Кремль імпортував майже тисячу одиниць вогнепальної зброї з Європейського Союзу, обходячи санкції. Цікаво, що використання брендованого скотчу допомогло виявити один зі шляхів контрабанди.

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Контрабанда зброї: викриття каналів

Російські компанії, за даними Федеральної служби з акредитації, в лютому оформили документи на імпорт 159 220 патронів та 1338 одиниць стрілецької зброї. З них 957 стволів завезли в обхід санкцій.

Значну частину імпорту становлять мисливські рушниці ATA Turqua (Туреччина), Sabatti (Італія) та Bergara (США). Найбільшою партією стали 500 австрійських 9-міліметрових пістолетів Glock 17 Gen5, які є на озброєнні поліції та спеціальних підрозділів у десятках країн по всьому світу,

– пишуть у The Insider.

Виявлення одного з маршрутів контрабанди стало можливим завдяки аналізу відеоролика з рекламою німецького карабіна Sauer 404, на упаковці якого був виявлений брендований скотч італійського збройного магазину Armeria Piovanelli, що дало ключ до розгадки цілої мережі постачання.

Власне, спершу, 29 лютого, вийшло розслідування про італійську фабрику C.D. Europe S.r.l. та люксембурзький холдинг Beretta Holding, які виробляють зброю, і, ймовірно, прямо пов'язані з російськими імпортерами. А уже після цього, через три тижні, з'явилося відповідне відео, на якому видно скотч з написом с Armeria Piovanelli.

Відтворення повного ланцюга постачань за митними документами показало, що турецькі патрони та італійські рушниці потрапляють до Росії через різні канали, зокрема казахстанські компанії. Серед імпортованої зброї є гвинтівки Barrett MRAD, які використовуються військовими снайперами. Вони мають високу прицільну дальність і здатні пробивати бронежилети.

Російські компанії, пов'язані з імпортом зброї, володіють значною частиною імпортованих патронів та стрілецької зброї. Схоже, що обхід санкцій є систематичним та відбувається постачання зброї на фронт. Ось перелік російських компаній імпортерів, які отримують відповідне озброєння:

ТОВ "Російський Орел";

ТОВ "Кольчуга";

ТОВ "Орел";

ТОВ "Смарт Системс";

ТОВ "Тест-Зброя";

ТОВ "Форт".

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Регламент Ради Європейського Союзу формально забороняє поставки озброєння в Росію, але фактично потік зброї не зупинили, як зрозуміло з матеріалу The Insider. Розслідування показує, що з початку війни Росія імпортувала тисячі одиниць зброї та мільйони патронів.

Загалом ця ситуація створює серйозні виклики для ефективності санкційного режиму Євросоюзу: зброя європейського виробництва продовжує потрапляти до Росії, а її отримувачі часто мають прямі зв'язки з різними країнами Заходу.