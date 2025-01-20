Росія та Іран підписали договір, попри серйозні розбіжності: чому їм це вигідно

Владімір Путін 17 січня 2025 року підписав договір про стратегічне партнерство з Іраном. Це загрожує Україні, адже країна-агресорка отримуватиме додаткове озброєння. Проте й інші держави в небезпеці, зважаючи на те, що Росія може допомагати Ірану із виготовленням ядерної зброї.

Військовий аналітик з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що Росія була доволі впливовим геополітичним гравцем на Близькому Сході тоді, коли мала вагомий вплив на Сирію. Проте, після війни там, Кремль та влада Ірану зазнали серйозної невдачі.

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"Для Росії це більш медійне фіаско, а для Ірану – стратегічне. Попри підписаний договір, між цими країнами є серйозні розбіжності через провал у Сирії. Кожна зі сторін звинувачує одна одну в цьому", – сказав він.

Співпраця Ірану та Росії

Давид Шарп зауважив, що, попри певні незгоди, співпраця між Росією та Іраном все ж триває.

Зверніть увагу! Росія та Іран підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" на 20 років із можливістю автоматичного продовження. Угода передбачає взаємодопомогу в разі катастроф. Путін назвав договір "проривним" і заявив, що відносини між країнами мають вийти на новий рівень.

Обидві країни зараз перебувають у частковій ізоляції, у них є багато ворогів та проблем, тому їм дуже важливо знайти спільні точки дотику, щоб мати власну вигоду.

Росія та Іран могли пов'язати підписання договору з інавгурацією Дональда Трампа, проте серйозного значення це все ж немає, адже важливішим є те, що там прописано 47 пунктів щодо співпраці між країнами,

– зазначив військовий аналітик.

Зокрема мовиться про економічну, транспортну та військово-технічну сфери. За словами Давида Шарпа, це дуже важливо для обох країн.

Не лише Україну турбує питання озброєння, але й весь світ хвилюється через те, що Росія може допомогти Ірану створити ядерну зброю.

Насправді ж це суперечить російським інтересом, тому, я сподіваюсь, що цього не відбудеться,

– висловився військовий аналітик.