Росія та Іран провокують війни у світі, щоб домінувати терором

Атака на Ізраїль: цілі, задум, нова тактика терористів-союзників Росії.

Хто напав? Країна-терорист Іран та палестинська терористична організація ХАМАС – союзники країни-терориста Росії.

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Задум операції

Втягування Ізраїля у повномасштабну наземну війну у Палестині;

захоплення військової бази "Ерез" Ізраїля та поліцейської станції в Сдероті на кордоні з Сектором Газа ударом підрозділів спеціального призначення;

проникнення диверсійних груп на територію Ізраїля для блокування маршрутів розгортання ізраїльської армії, терактів у населених пунктах;

захоплення значної кількості заручників, вбивство максимальної кількості військових та мирних ізраїльтян для дестабілізації ситуації в Ізраїлі;

ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури та населених пунктах;

примушення Ізраїлю до згортання бойових дій шляхом шантажу полоненими та проведення інформаційно-психологічних операцій.

Нова тактика

1. Прихована підготовка та планування широкомасштабної операції попри високоефективну агентурну та радіоелектронну розвідку Ізраїля.

2. Децентралізоване управління та прихованість маневру під час виходу на рубіж атаки значної кількості малих груп завдяки розвідці та управлінню через дрони.

3. Ураження та придушення оборони, вогневих засобів, особового складу, бойової техніки на об'єкті атаки дронами малої дальності зі скидами гранат та вибухових пристроїв.

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4. Створення переваги у ситуаційній обізнаності для штурмових та диверсійних груп над ізраїльтянами на конкретних об'єктах атаки через застосування дронів.

5. Штурмові дії та інфільтрація малих груп піхоти та диверсантів на широкому фронті без підтримки бронетехніки та артилерійської підготовки для досягнення максимальної раптовості, початок масованих обстрілів після початку штурмових дій та терактів.

6. Висадка десанту на парапланах всередину військової бази.

7. Мобільні терористичні групи, які пересуваються на автомобілях по території Ізраїля під виглядом сил безпеки, роблять засідки для дезорганізації сил оборони.

Що далі?

Маневрені бойові дії дозволять Ізраїлю реалізувати усі компоненти сил оборони, і ХАМАС очікує повний розгром. Скоріше за все, Ізраїль проведе наземну операцію у Секторі Гази та зачистку усіх баз терористів.

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Але Іран готовий, що Ізраіль розгромить терористів і навіть проведе зачистку Сектора Гази. Для Ірану важливо втягнути Ізраїль у війну. Тегеран має повну підтримку Росії й розуміє, що вона не допустить масштабних дій проти Ірану та його союзника, режиму Асада у Сирії.

Іран та Росія розширюють ескалацію війн проти союзників США – Сирія, Ірак, Ємен, і тепер на додачу Сектор Гази. Це робиться для послаблення впливу країн НАТО. Війна проти України і війна проти Ізраїля стоять в одному ряду – ці війни розв'язали терористи для досягнення своїх політичних цілей шляхом масових вбивств, щоб конкурувати у глобальному світі не інтелектом та рівнем життя, а вбивствами та терором.