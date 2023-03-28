Постачання російських Су-35 до Ірану наблизить нас до винищувачів F-16, – полковник ЗСУ
Видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваних американських та іранських чиновників повідомляло, що Тегеран постачає Москві безпілотники та снаряди в обмін на кібертехнології. Також в цій угоді можуть "засвітитися" російські Су-35.
Про це на стрімі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, існує негласна домовленість, що Росія не постачатиме Ірану винищувачі Су-35, а західні партнери поки не передаватимуть Україні винищувачі F-16.
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Що станеться, якщо Іран отримає російські Су-35
Як вважає Світан, передача Су-35 для Ірану дійсно наблизить Україну до отримання F-16. Він гадає, що попередня угода була укладена між США, Росією, Ізраїлем та за участі інших міжнародних партнерів.
Особливо неприємною можлива передача російських винищувачів Су-35 до Ірану буде для Ізраїлю. Вони можуть завадити деяким планам цієї держави.
Сама по собі передача Су-35 для Ірану є небезпечною для Ізраїлю тим, що ті бойові дії, які Ізраїль планує зі знищення іранської ядерної програми, можуть бути зірвані цими Су-35. Останнім часом ще й Китай підійшов – Саудівська Аравія та Іран відновили дипломатичні відносини. Саудити можуть перекрити повітряний простір, по якому можна було б завдати удару по Ірану,
– зазначив Світан.
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На його думку, якщо Іран таки отримає російські Су-35, це може потягнути за собою передачу винищувачів F-16 для України.
Росія регулярно отримує дрони від Ірану
- В Міноборони Великої Британії припускають, що Росія почала регулярно отримувати іранські дрони-камікадзе "Шахід" невеликими партіями. З початку березня, як там повідомили, Росія запустила щонайменше 71 Shahed-136, не враховуючи сьогоднішній обстріл.
- Військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман вважає, що натомість Іран отримує від Росії кіберзброю. Надалі все може дійти і до Су-35 або ж до ЗРК С-400.
- В ніч на 28 березня російські окупанти завдали масованої атаки дронами. Відомо, що силам ППО вдалося знищити 14 з 15 ударних дронів.