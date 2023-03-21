Після ордеру на арешт Путіна у Росії вже запевняють, що повернуть викрадених з України дітей

Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, в Росії почали шукати спосіб виправдатись. Там навіть заговорили про те, що дітей планують повернути в Україну.

В Кремлі навіть назвали "умову", за якої це "зроблять". За даними іноземних ЗМІ, Росія навіть планує провести засідання Ради безпеки ООН щодо депортованих з України дітей.

Зауважте Путін став міжнародним вигнанцем: усе, що відомо про рішення Гааги щодо диктатора

Що кажуть в Росії у відповідь на ордер МКС на арешт Путіна

Росія планує провести неофіційне засідання Ради Безпеки ООН на початку квітня щодо, за її словами, "реальної ситуації" з українськими дітьми, вивезеними в Росію,

– мовиться в повідомленні.

Так Кремль хоче відповісти на ордер на арешт президента Владіміра Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом. Адже у квітні Росія головуватиме у Раді безпеки ООН.

Представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що нібито це засідання планували задовго до рішення суду. У кращих традиціях російської пропаганди Небензя заявив, що:

питання щодо дітей нібито "абсолютно роздуте";

Москва хоче пояснити на засіданні, що дітей було депортовано тому, що Росія нібито просто хотіла позбавити їх небезпеки.

Окрім цього, Небензя заявив, що нібито Кремль планує повернути дітей назад в Україну. Проте тоді, коли там "буде безпечно". Проте посіпака Путіна не уточнив, що саме він мав на увазі.

МКС видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд вирішив, що Путін та Львова-Бєлова причетні до незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих територій України до Росії. Це відбувається, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Прокурор МКС Карім Хан заявив, є переконливі докази, які свідчать, що Путін несе відповідальність за незаконну депортацію українських дітей з окупованих територій. Також він закликав повернути дітей в Україну.

Поверніть дітей, репатріюйте дітей,

– заявив Карім Хан.

За словами Володимира Зеленського, українські правоохоронці зафіксували понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Та в реальності депортованих може бути набагато більше.

Варто зауважити, що Володимира Путіна можуть арештувати в 122 країнах, які ратифікували Римський статут. Мовиться про майже всі країни Європи, Канаду, Японію та деякі африканські держави. Глава Мін'юсту Німеччини Марко Бушманн заявив, що Берлін готовий арештувати Владіміра Путіна, якщо він опиниться на їхній території.