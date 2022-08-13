Посягнули на святе: окупанти зібралися "демілітаризувати" церкву у Павлограді

У росії заявили, що на території церкви у Павлограді "націоналісти розмістили вогневі позиції важкої артилерії та РСЗВ".

Очільник Дніпропетровської ОДА Микола Лукашук наголосив, що ніяких РСЗВ у церкві немає.

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кремль бреше, щоб виправдати свої злочини

Микола Лукашук зауважив, що росія – країна-терористка, яка вкотре поширила брехню, щоб виправдати свої злочини.

Раніше вони писали про важке озброєння в наших музеях, тепер їм вже наші церкви не вгодили. Людям зі здоровим глуздом важко уявити, як в мирному місті у церкві можна розмістити реактивні системи залпового вогню. Але ж ми зараз про росіян говоримо – звідки там здоровому глузду взятися,

– сказав Лукашук.

Окупанти безперестанку обстрілюють лавру, у якій перебувають люди

Зараз у Святогірській лаврі, під постійними артилерійськими обстрілами росіян, перебувають близько 600 людей. Лавра розташована на березі річки Сіверський Донець на Донеччині.

Зараз Україна працює над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської лаври.

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