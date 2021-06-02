Росія б'є на сполох: кажуть, що в Україну під виглядом навчань доставлять суперсучасну зброю

Російські військові вважають, що під виглядом військових навчань в Україну з НАТО доставлять зброю. Мовиться про навчання Sea Breeze, які пройдуть наприкінці червня – на початку липня.
Про те, що в Україну начебто під прикриттям доставляють зброю з країн НАТО, заявив офіційний представник міноборони Росії Ігор Конашенков.
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Росія про зброю НАТО в Україні
Під прикриттям проведення навчання планується доставити сучасне озброєння, боєприпаси та матеріальне майно для українських військ,
– зазначив Конашенков.
За його словами, цю зброю, як і в попередні роки, скерують "українським військам і націоналістичним формуванням, дислокованим поруч з непідконтрольними Києву районами в Донецькій і Луганській областях".
Техніку, додали у Росії, мають привезти в Україну під час навчань Sea Breeze, які заплановані на період з 28 червня по 10 липня.
Навчання Sea Breeze-2021: що про них відомо
- До участі в навчаннях планують залучити понад 30 кораблів, 30 літальних апаратів та більш ніж 1 400 військових із різних країн. Також до навчання залучать органи інших військових формувань, представників Збройних сил України, правоохоронні органи.
- Sea Breeze-2021 об'єднають рекордну кількість держав-учасниць – 27 країн. Вони залучать свої підрозділи, екіпажі кораблів та літаків. Крім того, у навчанні планують взяти участь спостерігачі з 35 країн.