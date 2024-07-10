НАТО вже під атаками Росії: чи буде гідна відповідь від Альянсу

Після повномасштабного вторгнення Росія почала випробовувати країни НАТО на витривалість. Зокрема, росіяни вдавалися до глушіння GPS над Балтійським морем, від чого могли постраждати сотні цивільних рейсів.

Крім того, Росія неодноразово вдавалась до кібератак та продовжуватиме це робити. Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу про те, чи можуть країни НАТО протистояти цьому.

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Росія грається з вогнем

Одна з країн НАТО може попросити захисту за 5 статтею через гібридні операції та кібератаки з боку Росії. Хоч поки жодна держава ще не зверталася з відповідним проханням до Альянсу. Це залежатиме від подальших дій Росії. Втім є ймовірність, що мовиться про країни Балтії.

Росія і так вже атакує. Вони поставили комплекс "Красуха" в Калінінграді і впливають на Польщу, Швецію, країни Балтії. Нещодавно була доповідь, що росіяни також дезорієнтували британські літаки, через втручання в обладнання GPS. Це вже атака на країни НАТО,

– зауважив Тарас Загородній.

Комплекс "Красуха"

"Красуха" – російське сімейство комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Наприклад, "Красуха-4", яка стоїть у Калінінграді, призначена для постановки активних перешкод та протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації. Відомо, що комплекс РЕБ "Красуха-4" здатен глушити як сигнал РЛС, так і канали управління безпілотними літальними апаратами (БПЛА). Діє на відстані до 300 кілометрів.

Фактично "Красуха-4" – це зброя для боротьби фактично з будь-якими повітряними цілями. Система створює умови, за яких не можна вразити авіацію та збити той чи інший об’єкт із ймовірністю 99%.

Щоправда, країни НАТО чомусь вдають, наче нічого не відбувається, тоді як Росія створює безпосередню загрозу для літаків та кораблів інших країн і не лише.

Зараз роблять все правильно, особливо країни Балтії, мовляв, давайте перевіримо. Це той випадок, коли не треба сидіти і чекати працюватиме це чи ні. Треба штовхати насамперед США, щоб вони ворушились. Бо у потрібний час виявиться, що нічого не працюватиме (через кібератаки Росії – 24 Канал),

– підкреслив політолог.

Нагадаємо, що взимку та навесні цього року десятки тисяч цивільних рейсів також постраждали від глушіння GPS в районі Балтійського моря. Країни Балтії звинуватили у небезпечних діях Росію.