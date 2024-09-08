Через брак резервів Росія кидає на фронт курсантів: батьки б’ють на сполох
Джерело:InformNapalm
Росія у війні проти України продовжує щодня втрачати понад тисячу своїх солдатів. Ймовірно, у країни-агресорки виникла проблема із резервами, тому на фронт почали відправляти курсантів.
Батьки курсантів у соцмережах почали бити на сполох. Зокрема, вони заявляють, що курсантів могли перекинути на Херсонський напрямок.
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Чому курсантів могли перекинути на фронт
Батьки російських курсантів ВВНЗ почали бити на сполох, бо їх діти перестали виходити на зв'язок. Деякі з них пишуть, що їх зібрали та кинули на Херсонський напрямок та відібрали у них мобільні телефони,
– мовиться у повідомленні.
Ймовірно, це пов'язано із тим, що у Росії є проблеми із резервами, тому деякі ділянки фронту доводиться поповнювати за рахунок курсантів.
Батьки та родичі курсантів б'ють на сполох / Фото InformNapalm
Втім, такий метод ведення війни для Росії не є новим. Раніше країна-агресорка залучала до війни в Україні строковиків. Як і тоді батьки почали викладати в соцмережах фото та інформацію про своїх дітей, щоб вплинути на ситуацію.