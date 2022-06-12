Росія кинула до семи БТГ на захоплення Сєвєродонецька, – Залужний

У Сєвєродонецьку – доволі складна ситуація. Росія перекинула туди до 7 батальйонно-тактичних груп.

Про це розповів Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. Він вчергове розмовляв з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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У Сєвєродонецьк перекинули до 7 БТГ

Залужний розповів Міллі про поточну ситуацію на фронті. Головнокомандувач зазначив, що російські окупанти сконцентрували свої основні зусилля на півночі Луганської області.

Ворог масово застосовує артилерію і, на жаль, має десятикратну вогневу перевагу. Проте українські захисники продовжують утримувати позиції, попри ворожі атаки. Залужний наголосив, що кожен метр української землі на Луганщині политий кров'ю, але не лише бійців ЗСУ, а й загарбників.

Складною є ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди ворогом було перекинуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Попри щільний вогонь, нам вдалося зупинити противника,

– зауважив генерал.

Російські окупаційні війська зазнають невдач на Луганському напрямку, тому вони відновили обстріли житлових кварталів Харкова. Також росіяни обстрілюють українські підрозділи артилерією та мінометами у Чернігівській та Сумській областях.

"Ми ведемо вогонь у відповідь. На окремих напрямках ми перейшли до контрнаступальних дій. Станом на сьогодні маємо ширину фронту 2450 кілометрів, з яких на 1105 кілометрах ведуться активні бойові дії", – додав Залужний.

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Україна потребує більше артилерійських систем великого калібру

Головнокомандувач ЗСУ вкотре повторив своєму американському колезі прохання у найкоротші терміни допомогти Україні отримати більше артилерійських систем калібру 155 міліметрів.

"Також поділився зі своїм візаві стратегічними цілями Генерального штабу Збройних Сил України. Розуміння стратегії нашої збройної боротьби та проведення операцій допоможе забезпечити прозорість взаємин з партнерами, чіткі й зрозумілі кількісні та часові рамки міжнародної технічної допомоги, про яку ми просимо", – зауважив генерал.

Залужний підсумував, що під час розмови з Міллі вони обмінялися думками про хід передачі та застосування вже наданого озброєння, провели аналогії з ленд-лізом часів Другої світової війни та обговорили сценарії розвитку ситуації у майбутньому.

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