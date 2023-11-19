Росіяни похвалилися новими САУ "Мальва" і БпЛА "Скальпель": в ISW вказали, чим стурбований ворог

Росія похизувалась новими безпілотниками "Скальпель" та самохідними артилерійськими системами "Мальва". До таких вчинків ворог вдається на фоні втрат техніки.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що ворог намагається запровадити технологічні інновації для оптимізації систем для використання в Україні.

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Для чого ворог заявляє про нову техніку на фронті

Конструкторське бюро "Восток" в Барнаулі Алтайського краю 7 вересня оголосило, що проводить випробування дронів "Скальпель". Вже у жовтні вороги заявляли про плани розпочати серійне виробництво нових баражуючих боєприпасів для армії.

Сам батальйон "Восток" діє уздовж кордону Донецької та Запорізької області. Його командир Олександр Ходаковський заявив, що незабаром після початку українського контрнаступу в деяких російських підрозділів закінчилися БпЛА "Ланцет". Тому окупант сподівався, що більша кількість нових дронів-камікадзе допоможе зберегти їхню живу силу і "націлитися на українські військові об'єкти".

Окрім того, так звані російські блогери стверджували, що окупанти розгортають більш ефективні артилерійські системи в Україні, проте непокоїлись щодо українських контрбатарейних можливостей.

Так, російський мілблогер заявив, що нова 152-міліметрова самохідна артилерійська система "Мальва" покращує бойові дії Росії в Україні. Ворожий державний оборонний конгломерат "Ростех" 26 жовтня сказав, що поставив російським військам першу партію артилерійських систем "Мальва" і заявив, що цій техніці треба менше часу для передислокації з вогневих позицій.

Зосередження на швидшому відході з вогневих позицій може бути відповіддю на занепокоєння Росії щодо переважаючих українських контрбатарейних можливостей на лінії фронту,

– заявили в ISW.

Водночас російські мілблогери були занепокоєні, що їхня "Мальва" не має захисного обладнання для захисту від ударів українських FPV безпілотників. Вороги стверджували, що вони не знають жодного російського підрозділу в Україні, який би використовував артилерійську систему без хоча б якоїсь оборонної спроможності.

У штурмових загонах Росії лишилось 10 – 15% особового складу

Сили оборони України заявили, що у ворогів у деяких ворожих штурмових загонах залишилося 10 – 15% людей від початкової кількості особового складу. Саме тому командування Росії намагається створити нові штурмові загони.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун пояснив, що найпершими на лінію фронту ворог кидає загони "Шторм" і "Шторм-Z". Тож саме вони зазнають дуже значних втрат.

У деяких з них залишилося близько 10 – 15% від початкової кількості особового складу. Але російське командування продовжує спроби формування нових подібних підрозділів. За великим рахунком – це майбутні смертники,

– сказав речник.