У ЄС та США є 18 місяців на підготовку до можливої війни з Китаєм та Росією
- Головнокомандувач США в Європі Алексус Гринкевич заявив, що Європа та США мають 18 місяців, щоб підготуватися до можливої війни з КНР і Росією, які можуть ударити одночасно
- 2027 рік може стати переломною точкою.
Європа та США мають трохи більше року, щоб підготуватися до війни з КНР і Росією. Таку думку висловив головнокомандувач військами США в Європі Алексус Гринкевич.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.
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Через 18 місяців Росія та Китай можуть напасти на Європу і США
Головнокомандувач США в Європі Алексус Гринкевич попередив, що Путін і Сі можуть ударити одночасно.
Альянс НАТО на чолі з США повинен бути готовий до можливості того, що Росія та Китай можуть одночасно розпочати війни в Європі та Тихому океані, а 2027 рік може стати роком потенційної переломної точки,
– передають його слова у ЗМІ.
У союзників мало часу на підготовку. Їм знадобляться все можливе спорядження, обладнання та боєприпаси. Також потрібно виконувати обіцянку збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Ці збільшені інвестиції мають спрямовуватися на правильні військові пріоритети.
На думку Гринкевича, Китай може напасти на Тайвань. І це стане сигналом для Путіна одночасно напасти на ЄС.
Командувач пояснив, що ці загрози слід розглядати як пов'язані між собою. І він буде наголошувати на ризиках і необхідності термінової підготовки.
Цікаво, що Гринкевич вступив на посаду командувача сил НАТО в Європі нещодавно – 4 липня. Він змінив Крістофера Каволі.
До речі, Путін може зустрітися із Сі та Трампом.