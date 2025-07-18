У ЄС та США є 18 місяців на підготовку до можливої війни з Китаєм та Росією

Європа та США мають трохи більше року, щоб підготуватися до війни з КНР і Росією. Таку думку висловив головнокомандувач військами США в Європі Алексус Гринкевич.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Через 18 місяців Росія та Китай можуть напасти на Європу і США

Головнокомандувач США в Європі Алексус Гринкевич попередив, що Путін і Сі можуть ударити одночасно.

Альянс НАТО на чолі з США повинен бути готовий до можливості того, що Росія та Китай можуть одночасно розпочати війни в Європі та Тихому океані, а 2027 рік може стати роком потенційної переломної точки,

– передають його слова у ЗМІ.

У союзників мало часу на підготовку. Їм знадобляться все можливе спорядження, обладнання та боєприпаси. Також потрібно виконувати обіцянку збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Ці збільшені інвестиції мають спрямовуватися на правильні військові пріоритети.

На думку Гринкевича, Китай може напасти на Тайвань. І це стане сигналом для Путіна одночасно напасти на ЄС.

Командувач пояснив, що ці загрози слід розглядати як пов'язані між собою. І він буде наголошувати на ризиках і необхідності термінової підготовки.

Цікаво, що Гринкевич вступив на посаду командувача сил НАТО в Європі нещодавно – 4 липня. Він змінив Крістофера Каволі.

До речі, Путін може зустрітися із Сі та Трампом.