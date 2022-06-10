Росія контролює більшу частину Сєвєродонецька, але спроби оточення безуспішні, – Британія
10 червня 2022 , 09:13Читать новость на русском
Джерело:Ministry of Defence
Російські окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька на Луганщині. Проте оточити його ширшу територію їм не вдається.
Бої за Сєвєродонецьк тривають досі. Про це повідомляють у Міністерстві оборони Великої Британії 10 червня.
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Ворог наразі планує оточити ширшу територію Сєвєродонецька з півночі та півдня.
Під Сєвєродонецьком тривають бої. Росія знову контролює більшу частину міста, але її сили не досягли успіху в спробах оточити ширшу територію з півночі та півдня.
До слова, Генштаб у ранковому зведенні 10 червня теж повідомляє про безрезультатні спроби захопити Сєвєродонецьк.