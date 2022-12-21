США готуються визнати Росію країною-агресоркою, – The Hill

США планують оголосити Росію державою-агресоркою. Наразі вже є підготовлений відповідний законопроєкт.

Так, Білий дім спільно з Конгресом підготував законопроєкт, який дозволяє президенту США засудити Росію як державу-агресорку. До речі, раніше Парламентська асамблея НАТО визнала Росію країною-терористкою.

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США готуються визнати Росію країною-агресоркою

Статус держави-агресорки раніше не застосовувався до жодної країни. Нині керівництво Конгресу працює над якнайшвидшим розглядом законопроєкту на тлі візиту до Вашингтона Володимира Зеленського.

Помічник одного з конгресменів заявив, що статус країни-агресорки був придуманий як альтернатива негайному оголошенню Росії державою-спонсором тероризму, про що просить Київ. За його словами, в такому рішенні переважає піар-складова, і вона не допоможе помітно покарати Москву.

Втім, іноземні ЗМІ вважають, що згідно із законопроєктом, президент США зможе вводити санкції щодо будь-якої особи з Росії.

Рада визнала Росію державою-терористом

У квітні Верховна Рада офіційно визнала Росію державою-терористом. Це означає, що вся російська неонацистська символіка в Україні буде під забороною.

Так, Росія визнається державою-терористом, яка здійснює: