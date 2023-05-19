Живий щит перед контрнаступом ЗСУ: у Литві заявили, що Росія хоче звозити іноземних дітей у Крим

Цинічність російського режиму знову пробила дно й цього разу Кремль вирішив використати дітей з інших країн як живий щит. Росія хоче відправляти в окупований Крим іноземних дітей, щоб захиститися перед контрнаступом ЗСУ.

Депутат литовського Сейму Лаурінас Кащюнас заявив, що росіяни в різних країнах світу намагаються організувати групи дітей для поїздки до окупованого Криму на найближчий час. Він закликав завадити планам Росії.

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Росія планує звозити іноземних дітей у Крим під прикриттям музичного конкурсу

Як стверджує Кащюнас, одним росіяни пропонують звичайний відпочинок, а іншим – різні культурно-просвітницькі заходи.

Депутат литовського Сейму наголошує, що під прикриттям музичного конкурсу групи переможців – діти у віці від 12 до 13 років з Казахстану, Ізраїлю, Бельгії, Марокко, Таджикистану, Єгипту, Вірменії та інших країн – запрошують відправитися в дитячий табір "Артек" в Криму на найближчий час.

Також, за його словами, організовуються й інші різні заходи. Кащюнас пояснив, що Кремль переслідує дві мети – довести, що Крим це буцімто частина Росії та захиститися від очікуваного контрнаступу України.

Це робиться з двома цілями: звичайно спробувати скласти враження, що Крим нібито є законною частиною Росії і спробувати заперечувати факт окупації, але головна мета поки набагато більш цинічна – привезти якомога більше "живих щитів", дітей – заручників перед майбутньою контрнаступальною операцією української армії, в якій безсумнівно буде задіяний окупований півострів Крим,

– заявив литовський депутат.

Відтак, Кащюнас закликав уряди згаданих та інших країн негайно вжити заходів для захисту своїх громадян і не допустити використання дітей як російських заручників у військових цілях.

Казахстан відправив дітей в окупований Крим