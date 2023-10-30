Прямі наслідки війни: Росія – бензоколонка, яка не здатна забезпечити потреби населення

З початком повномасштабного вторгнення Росія стала країною, яка не здатна забезпечити потреби власного населення. Мовиться, зокрема, про проблеми з пальним.

Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу. У ньому детально проаналізовано, як змінилися військові спроможності країни-окупанта від 24 лютого 2022 року.

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Чому Росія стала порожньою бензоколонкою

Кремлівські пропагандисти постійно транслюють картинку, буцімто у Росії "все добре" і так звана "спецоперація" добре впливає на життя громадян. Втім, реальний стан справ протилежний. Зокрема, населення зіткнулося з кризовою ситуацію з пальним.

Річ у тім, що з початком повномасштабного вторгнення в Україну Росії доводиться економити бюджетні гроші. Одним із секторів, на якому в Кремлі вирішили економити, стало скорочення субсидіювання виробників пального. Це призвело до виникнення кризової ситуації, адже колись топовий постачальник нафти й газу нині не здатен забезпечити потреби власного населення й бізнесу.

Через санкції та війну Росія стала порожньою бензоколонкою. Кремль втратив спроможність компенсувати виробникам гроші за підтримку низької вартості бензину та дизелю. Коли Росія забрала субсидії, то АЗС і біржі почали продавати пальне за збитковою ціною. Це спричинило кризу й обмежило поставки продукції на внутрішній ринок.

Окупанти можуть розв'язати цю проблему лише короткостроково. Для цього Росія обмежує експорт пального, але внутрішній ринок країни-окупанта малий. У результаті російський бізнес пального має шалені збитки. До слова, подібний підхід до розв'язання проблеми кожен раз послаблює позиції підприємств та галузей.

Доходи Росії від нафти й газу зменшилися вдвічі

Експрем'єр Литви Андрюс Кубілюс в інтерв'ю 24 Каналу розповів, за час повномасштабної війни доходи Росії від продажу нафти та газу зменшилися у два рази. За його словами, країна-окупант отримує близько 700 мільйонів євро в день, що також є великим доходом.

За попередніми даними, доходи від продажу нафти й газу, порівняно з тим, які вони були до війни, зменшилися у два рази, але все ще залишаються досить великими. Росія отримує 700 мільйонів євро в день з продажу цих ресурсів у всьому світі, а ЄС все ще платить за це близько 2 мільярдів євро щомісяця,

– зазначив Андрюс Кубілюс.

Наразі у ЄС шукають можливість, аби посилити санкційний тиск і максимально обмежити доходи Росії від продажу нафти й газу.