Від серпня 2022 року Росія отримала близько 400 БпЛА від Ірану, – Білий дім

Росія від серпня 2022 року придбала в Ірану близько 400 дронів, серед яких і ударні "Shahed-136". До цього часу окупанти вже використали більшу частину, а тому планують знову звернутися до Тегерана з пропозицією купівлі.

З такою заявою виступив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. У коментарі журналістам він заявив, що росіяни шукають можливість придбати "більш смертоносні дрони".

Дивіться також Як концертні прожектори допомагають українській ППО: відео полювання за "Шахедами"

Росія вже витратила більшу частину куплених дронів

У Білому домі підкреслили, що Іран сприяє російській агресії. За словами Кірбі, продаючи БпЛА та ударні дрони, Тегеран спонсорує країну-агресорку.

Росія використала більшу частину цих БпЛА, використовуючи їх для ударів на українську критичну інфраструктуру. Надаючи Росії ці безпілотники, Іран безпосередньо сприяв російській агресивній війні в Україні,

– підкреслили у Білому домі.

Окрім того, за словами Кірбі, зараз Росія знову шукає можливість купити БпЛА. Ба більше, окупанти хочуть отримати досконаліші безпілотники, які будуть "більш смертоносні". Окрім того, в Білому домі підкреслюють, що залежність Кремля від Ірану та Північної Кореї – країн, які значною мірою ізольовані на міжнародній арені – свідчить про відчай. Ба більше, за словами Кірбі, Росія звернулася до Північної Кореї з проханням надати артилерійські системи.

Речник Білого дому заявив, що адміністрація планує посилити експортний контроль, щоб запобігти потраплянню західних компонентів до Ірану для використання у виробництві безпілотників. Він також анонсував, що можуть бути нові санкції проти Ірану та Росії.

Чому Кремль частіше атакує дронами

Ворог продовжує атакувати територію України як ударними безпілотниками, так і ракетами. Наталія Гуменюк підкреслила, що росіяни почали активніше використовувати саме БпЛА, бо це таким чином проводять розвідку.

Окупанти запускають розвідувальні дрони вздовж усієї лінії фронту та територіального моря України. Так ворог намагається зібрати максимальну інформацію. Окрім того, за словами Гуменюк, використовуючи дрони типу "Шахед", росіяни намагаються знайти українські засоби ППО.

"Саме тому, що відкинуті на багатьох позиціях дуже далеко вони не можуть сягати артилерією і намагаються атакувати безпілотниками", – пояснила Гуменюк.