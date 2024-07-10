Моді показав: як Росії досі вдається купувати західні компоненти для своєї зброї

Країна-агресорка витрачає шалені кошти на війні з Україною. Такі гроші Росія отримує від продажі нафти.

Завдяки цьому російський диктатор може закуповувати західні компоненти для зброї через треті країни. Таку думку 24 Каналу висловив заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь, зауваживши, що мовиться про цивільну мікроелектроніку.

Як Росії досі вдається купувати західні компоненти

За словами заступника директора, Росія може заробляти великі гроші з продажів нафти. Для прикладу, 9 липня з візитом до Владіміра Путіна приїхав прем'єр Індії Нарендра Моді. Росії вигідно торгувати з Індією нафтою, яка практично є спонсором тероризму країни-агресорки.

У такий спосіб Росія може заробляти сотні мільярдів доларів, які потім можна використовувати для введення війни. В тому числі для отримання сучасних технологій, мікроелектроніки з різних країн світу,

– зауважив Самусь.

Він пояснив, що немає проблем купити французьку, американську чи німецьку цивільну мікроелектроніку, чи тайванські станки. Ці товари важко заборонити для продажу. Купівля високотехнологічної продукції через певні схеми потребує додаткових витрат, а гроші Кремль має.

Весь цивілізований світ не може створити такі умови, коли Росія буде повністю відрізана від будь-якого експортного чи імпортного процесу,

– зазначив заступник директора.