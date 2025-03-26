"Домовленість може почати діяти вже": у ЦПД пояснили маніпуляції Росії щодо припинення вогню

Росія маніпулює датою початку припинення вогню. У Москві нагадують про 18 березня, коли російський диктатор віддав наказ, хоча домовленість може почати діяти зараз.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко у вівторок, 25 березня, передає 24 Канал.

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Що означають дії Росії

За словами Коваленка, Росія намагається підтримувати свою пропагандистську історію про "наказ припинити вогонь по енергоінфраструктурі", який нібито віддав Владімір Путін після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 18 березня.

Цим Росія також буде маніпулювати далі, намагаючись зменшити термін припинення вогню мінімум на тиждень, і у випадку порушень згодом може їх не визнавати. А ще раніше була пропозиція взагалі припинити вогонь і Україна погодилась, а Росія відмовляється,

– написав він.

До слова, подібної позиції дотримується і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який нагадав, що Київ погодився на повне 30-денне припинення вогню ще 11 березня, але Росія відкинула відповідну пропозицію з боку нашої держави.

Він підкреслив, що тиск на Росію є важливим для досягнення тривалого миру, і що наступні дні будуть вирішальними для визначення серйозності намірів Москви.