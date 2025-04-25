Росія масовано атакувала Павлоград: кількість жертв зросла, серед них – дитина

У ніч проти 25 квітня російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, зокрема - Павлоград. На жаль, у місті є загиблі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

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У Павлограді є загиблі та постраждалі

У ніч проти 25 квітня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область "Шахедами", Під ударом зокрема опинився і Павлоград. На місці ворожих атак спалахнули пожежі, пошкоджено багатоповерхівки.

Спочатку повідомляли лише про одну жертву російського терору – 76-річну жінку. Однак згодом кількість жертв зросла. Так, станом на 08:33 відомо про 3 загиблих унаслідок атаки на Павлоград. Серед жертв – дитина.

Також унаслідок атаки є постраждалі – 8 осіб. Наразі відомо, що 6 поранених госпіталізували, серед яких одна пацієнтка у важкому стані, інші – у середньому.

Крім того, ще двоє потерпілих отримали допомогу на місці та не потребували госпіталізації. Серед постраждалих – 15-річна дівчина.

Наразі у Павлограді тривають аварійно-рятувальні роботи.