Росія масовано атакувала Павлоград: кількість жертв зросла, серед них – дитина
У ніч проти 25 квітня російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, зокрема - Павлоград. На жаль, у місті є загиблі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.
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У Павлограді є загиблі та постраждалі
У ніч проти 25 квітня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область "Шахедами", Під ударом зокрема опинився і Павлоград. На місці ворожих атак спалахнули пожежі, пошкоджено багатоповерхівки.
Спочатку повідомляли лише про одну жертву російського терору – 76-річну жінку. Однак згодом кількість жертв зросла. Так, станом на 08:33 відомо про 3 загиблих унаслідок атаки на Павлоград. Серед жертв – дитина.
Також унаслідок атаки є постраждалі – 8 осіб. Наразі відомо, що 6 поранених госпіталізували, серед яких одна пацієнтка у важкому стані, інші – у середньому.
Крім того, ще двоє потерпілих отримали допомогу на місці та не потребували госпіталізації. Серед постраждалих – 15-річна дівчина.
Наразі у Павлограді тривають аварійно-рятувальні роботи.