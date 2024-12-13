Росія масовано б'є по всій Україні: енергетика знову під ударом

Росія зранку 13 грудня вкотре атакує Україну. Знову енергетика по всій Україні опинилася під масованим ударом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра енергетики Германа Галущенко.

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Атака ворога по енергетиці

Росія зранку 13 грудня вкотре атакувала Україну. Ворог продовжує свій терор.

Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом,

– ідеться в повідомленні Галущенка.

Енергетики вживають всіх необхідних заходів для того, щоб мінімізувати негативні наслідки для енергосистеми, наголосив міністр.

Він зазначив, що як тільки буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження.

Наголосимо, що в Укренерго вранці 13 грудня повідомили, що через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти – обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений. З актуальним графіком відключень можна ознайомитися на сайтах чи офіційних сторінках обленерго. Детальніше про те, де наразі змінили графіки, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Нагадаємо, що вранці 13 грудня в кількох регіонах України пролунали вибухи. Зокрема, гучно було в Одесі, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині, Черкащині, Івано-Франківщині та Львівщині.