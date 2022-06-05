Росія масовано обстріляла Донецьк: мета – звинуватити Україну в загибелі цивільних
Росія цинічно атакувала Донецьк зі сторони Макіївки. Все це зробили для того, щоб звинуватити Україну в загибелі мирних жителів.
Відповідну інформацію розповіли 24 каналу джерела в розвідці. Про це стало відомо у ніч проти 5 червня.
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Росіяни масовано обстріляли школи у Донецьку
(Відбулись – 24 канал) масовані обстріли Донецька з Макіївки. І з Куйбишевського району Донецька в напрямку центру,
– повідомили джерела 24 каналу.
Відомо, що стріляли з "Піон" та реактивної системи залпового вогню.
Джерела пояснили, що мета ворога очевидна – звинуватити Україну в загибелі цивільних. Адже казатимуть, що це ми з американської артилерії обстріляли. Також окупанти цинічно прагнуть якомога більше зруйнувати місто.
Окупанти опублікували адресу прильотів
У мережі повідомляють про жертв і поранених, проте точні дані невідомі.
Відомо, що цілили по школах, проте багато також зафіксованих атак на приватні будинки.
Окупанти знову намагаються створити брехливу картинку / Скриншот
"Відомо також, що у цьому районі Донецька – велика у густота населення. Тому били увечері і продовжили близько півночі, Тож били ввечері та продовжили десь опівночі, щоб було якомога більше жертв", – мовиться у повідомленні.
Окупанти змогла бути на Донбасі / Скриншот
Окупанти вже пишуть про жертви, про те, що невідомо, чи це достовірна інформація / Скриншот
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Місцеві кажуть, що обстрілювали "свої"
У місцевих спільнотах у телеграмі при цьому жителі Донецька та Макіївки жваво обговорюють обстріли, яких ніколи не було з 2014-го року. За словами жителів шахтарської столиці та агломерації, обстріли велися саме з районів, які є підконтрольними Росії.
Росіяни обстріляли Донецьк, аби звинуватити в цьому Україну / Скриншот з місцевих спільнот у телеграм
Загарбники вели вогонь по житловим кварталам з боку Макіївки та Куйбишевського районі Донецька. Саме звідти люди чули "виходи", після чого через кілька секунд до них доносилися "приходи".
Обстріли велися зокрема з окупованої Макіївки / Скриншот з місцевих спільнот у телеграм
Крім того донеччани з сарказмом підкреслюють, що "звільняти треба в іншому напрямку".
Жителі Донецька чітко розуміють, звідки стріляли / Скриншот з місцевих спільнот у телеграм
Ситуація на Донбасі
- 4 червня окупанти на Донбасі атакували лавру з артилерії. Через цинічні дії ворогів загорівся скит Святогірської лаври. Вже ввечері показали фото, на яких видно – скит згорів дотла.
- Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк після візиту до сусідньої республіки 3 червня заявила, що Чехія готова ухвалити резолюцію про визнання Росії країною-терористкою.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що ворог продовжує інформаційні вкиди про розташування підрозділів ЗСУ у школах, лікарнях і церквах.
- Україна надавала інформаційні вкиди про буцімто базування українських сил у цивільних об'єктах.