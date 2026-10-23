Росія масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК

Росія продовжує цинічні обстріли України. У ніч на 23 жовтня країна-терористка масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК.

Про це повідомили у ДТЕК.

Що відомо про атаку на ТЕС

Через російську атаку станція припинила генерацію електроенергії.

Суттєво пошкоджено обладнання,

– повідомили у ДТЕК.

З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані Росією уже понад 230 разів.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, наслідки російських обстрілів, а також про головні новини України та світу ви можете дізнаватися в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, що атаки на енергетику не припиняються. Зокрема, 22 жовтня під ударом опинився енергетичний об'єкт на Полтавщині.

А 20 жовтня Росія поцілила в енергооб'єкт у Києві. У кількох районах тоді зникло світло. На деякий час після атаки у столичному метро навіть призупинився рух поїздів.