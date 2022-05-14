Росія має 105 чинних БТГ в Україні, – Пентагон

Росія продовжує утримувати чималу армію на території України. Але її недостатньо для прориву української оборони.

За даними Міністерства оборони США, росіяни перекинули на територію України 105 своїх батальйонних тактичних груп (БТГ). Більшість з них зосереджено на Донбасі. Адже саме туди Росія перекидає свої війська у намаганні захопити цю територію.

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Однак в Пентагоні відзначають, що цієї кількості військ недостатньо для прориву. Тож відчутного поступу з боку російської армії немає. Саме через це вони намагаються зараз збільшити кількість своєї армії на Донбасі.

У російській армії єзазвичай має мотострілецький батальйон (40 БМП, 6 мінометів), танкову роту (10 танків), артилерійський дивізіон (18 гаубиць чи СГ) та до 1000 осіб.зазвичай має танковий батальйон (31 танк), мотострілецьку роту (12 БМП), артилерійський дивізіон (18 СГ) та до 600 осіб. Таким чином, залежно від того, які БТГ переважають на окремих ділянках фронту, можна приблизно вирахувати кількість танків та живої сили ворога на цьому напрямку.

Однією з проблем для російського наступу стало те, що вони не можуть перекинути свою армію через річку Сіверський Донець. Під час спроби переправи за допомогою понтонних мостів, вони неодноразово були обстріляні українськими військовими. Під час однієї такої спроби окупанти втратили 73 одиниці військової техніки – фактично одну БТГ.

Також Пентагон відзначає, що у деяких БТГ є проблеми з моральним духом та згуртованістю. Доходить до того, що солдати відмовляються виконувати накази офіцерів. Хоча зафіксовано випадки, коли й офіцери теж відмовляються виконувати накази керівництва.

Окрім того, самі солдати воюють не так агресивно у плані проведення бойових дій, як цього від них очікували.

"Це узгоджується з проблемами згуртованості та моральним духом, які ми бачили в минулому", – відзначили в Пентагоні.

На відміну від росіян, в українців немає такої проблеми згуртованості та моральним духом. В Міноборони США відзначають в українцях "велику волю воювати".

"У них є, вони це продемонстрували, дуже сильну волю до боротьби та бажання продовжувати захищати позиції. І я думаю, що це найкраще представлено через тривалу відсутність прогресу з боку росіян, зокрема на Донбасі", – відзначив речник Пентагону під час пресконференції.