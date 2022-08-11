росія має перебувати за залізною завісою, – Подоляк пояснив умови світової безпеки

Сьогодні росія є агресором, що загрожує не лише Україні, а й всьому світові. Саме тому Захід має діяти рішуче.

Передовсім росію потрібно ізолювати від "дружніх" країн та цивілізованого світу. Про це сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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росія в сучасному вигляді має перебувати за залізною завісою. Це єдиний ключовий контур світової безпеки,

– сказав Подоляк.

Якою має бути послідовність кроків

Для того, щоб побудувати залізну завісу, потрібно застосувати два інструменти:

Визнати росію державою-спонсором тероризму

За словами радника голови ОП, присвоєння росії відповідного статусу дозволить відрізати від неї країни, які залишаються нейтральними. Мовиться про країни Африки та Близького Сходу, які ведуть бізнес з росією, попри західні санкції.

"Якщо ми введемо юридичний термін щодо росії, це суттєво обмежить можливість її контактів з цими країнами. Це важливо", – сказав Подоляк.

Закрити усю Європу для росіян

Громадянам держави-агресорки має бути закрити в'їзд до Європи. Таке рішення буде справедливим, адже терористам не місце у цивілізованому світі.

"Залізна завіса дасть змогу росіянам "повештатися" у своїй багнюці. Можливо, трансформуватися. Можливо, зменшити кількість територій. Адже там почнеться внутрішня неоантиколоніальна революція. Там багато етнічних спільнот, які мають вийти з росії, вони не є росіянами. І вони дуже погано ставляться до таких людей, як путін", – підкреслив Подоляк.

Він наголосив, що ці спільноти мають отримати свободу. Незабаром у росії буде "котел", з якого зможуть вийти нормальні країни.

Ми маємо йти цим шляхом (побудувати залізну завісу для росії – 24 канал). Європейці це розуміють. Це дуже і дуже позитивний симптом,

– резюмував радник голови ОП.

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