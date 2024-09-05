Росія має перевагу в зброї та чисельності: Сирський назвав вихід для України

Росія має матеріальну перевагу, тому Україна змушена розумніше та ефективніше вести війну. Зокрема, використовувати безпілотники та високотехнологічну зброю.

Про це в інтерв'ю для CNN розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, ворог має переваги в авіації, в ракетах, в артилерії тощо.

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Як боротися з перевагами Росії

Противник має перевагу в авіації, в ракетах, в артилерії, в кількості боєприпасів, звичайно, в особовому складі, танках, БМП,

– каже Сирський.

Як пояснив Головнокомандувач ЗСУ, матеріальна перевага Росії змусила Україну стати розумнішою та ефективнішою у веденні війни. Зокрема, це стосується української програми передових безпілотників та вітчизняної високотехнологічної зброї.

За його словами, наша держава не може вести війну так, як це роблять росіяни.

Водночас Сирський зазначив, що першочерговим завданням є збільшення кількості військових. Головком зізнався, що його війська прямують на поле бою після того, як пройшли менше підготовки, ніж він хотів би.

Він пояснив, що новобранці проходять один місяць базової військової підготовки, а потім від півмісяця до повного місяця і далі спеціалізовану підготовку перед тим, як вирушити воювати.