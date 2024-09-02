Головна кампанія року для росіян: завдяки чому окупантам вдається просуватись на Сході

Російський наступ на території України триває. Окупанти, застосовуючи величезні ресурси, намагаються окупувати Донбас, однак українські війська мужньо протистоять ворогу.

Військовий оглядач Давид Шарп розповів 24 Каналу, що захоплення Авдіївки на початку 2024 року, а далі й Очеретиного дало можливість окупантам розвинути атаки на Донеччині. Він додав, що хоч російський наступ і повільний, однак він не припиняється.

Дивіться також Битва за Покровськ наближається: Мусієнко дав прогноз боїв на осінь

Плани Росії

Давид Шарп підкреслив, що основною метою росіян на 2024 рік є захопити Донецьку область. Для них це головна кампанія року.

Їхній наступ ще не завершився, вони докладуть максимум зусиль для того, аби перед початком якоїсь оперативної паузи зробити свій успіх максимальним,

– припустив військовий оглядач.

На його думку, якщо окупантам вдасться захопити Покровськ, то, ймовірно, вони не зупиняться на цьому і підуть далі, адже це важливий крок для захоплення всієї Донецької області.

Яка ситуація біля Покровська: карта

Втрата одного міста може стати причиною й інших втрат, адже це вузол оборони, який стримує наступ. А відсутність таких оборонних пунктів зумовлює відносно легке просування. І в цьому одна з основних проблем,

– сказав Давид Шарп.

Він зазначив, що на стратегічному рівні дуже важливо, аби Силам оборони вдалось організувати успішну оборону щодо наступальних дій росіян.