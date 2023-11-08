Диверсії на російських залізницях відбувалися чи не від початку повномасштабного вторгнення. Через 17 місяців повномасштабної війни це й досі залишається проблемою для Росії.

Про це заявили у Міністерстві оборони Великої Британії. У своєму аналізі вони опиралися на дослідження незалежного росЗМІ – "Медіазона".

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Диверсії на залізниці – серйозна проблема

За даними "Медіазони", станом на жовтень 2023 року у Росії до суду надійшло 76 справ про саботажі на залізницях. Згідно з відкритими даними у мережі, до кримінальної відповідальності притягнули щонайменше 137 осіб, серед яких переважна більшість віком до 24 років.

Для боротьби з саботажами від початку 2023 року на ключових об'єктах залізничної інфраструктури Росії нанесли надписи У них мовиться, що кримінальним кодексом Росії диверсія може каратися аж до довічного ув'язнення.

За даними розвідки Великої Британії, військова логістика Росії, включаючи постачання для війни в Україні, як і раніше, залежить від 33 000 кілометрів залізничної лінії країни.

Оскільки в Росії заборонені практично всі методи відкритого інакомислення, саботаж продовжує звертатися до меншості молодих людей як метод протесту проти "спеціальної військової операції",

– наголосили у розвідці Британії.

Росіяни будують залізницю на окупованих територіях

На окупованих територіях російські загарбники будують транспортні шляхи для спрощення постачання військових вантажів. Зокрема анонсовано нову залізницю від Маріуполя до Ростова, а також автошлях від Маріуполя до Новоазовська. За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти почали будувати залізницю ц червні 202 року й доволі швидко просуваються.

Нині окупанти зводять залізничний міст біля селища Гранітне в Маріупольському районі й фактично поновлюють стару гілку, яка працювала ще за радянських часів та діяла до початку повномасштабного вторгнення. Новий залізничний шлях, який зв'яже Маріуполь, Волноваху з Ростовом-на-Дону та Таганрогом, може запрацювати вже в листопаді.