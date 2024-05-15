Виття на болотах через втрати на Харківщині буде серйозним: огляд фронту від Світана

Росіяни зазнають дуже великих втрат на Харківському напрямку. Вони застосовують нову тактику, коли діють невеликі штурмові групи з не більш як 5 осіб.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що така тактика російських окупантів передбачає великі втрати.

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Як діють росіяни на Харківщині

Світан зазначив, що це так зване тактичне просочування, коли малим групам вдається проходити між укріпрайонами противника. Далі вони вже з'єднуються у більші групи й виконують бойове завдання, залежно від розпорядження: або рухаються далі, або намагаються взяти з тилу опорники чи місця дислокації іншої сторони.

За його словами, така тактика справді передбачає великі втрати, особливо під час з'єднання частин, які просочилися. Адже наші безпілотники здійснюють постійний контроль.

Тому, зауважив він, просочуватися у них виходить, а потім, виконуючи бойове завдання, окупанти наштовхуються іноді з двох боків на вогонь, тобто вже практично в тилу наших військ.

У цьому сенсі в них проблема – вони не враховують механізм бачення наших військ, тобто візуального контролю,

– сказав полковник запасу.

Адже, наголосив Світан, у наших захисників є достатня кількість безпілотників з тепловізійними камерами. Тож вночі ми бачимо так само добре, як і вдень.

Тому, додав він, протидія цьому механізму є, а у росіян дуже великі втрати на Харківському напрямку. На Калінінград уже попрямували перші пакети з окупантами. Тому виття на болотах, тільки вже на Калінінградських, стоятиме десь із тиждень. Треба буде його "ловити" в інформаційному в потоці.

Що задумала Росія на Харківщині

Полковник запасу зауважив, що у росіян на Харківському напрямку немає резервів, щоб заходити на оперативний простір у прориви, й працюють вони у "сірій зоні".

Вони працюють саме до основної нашої лінії оборони,

– заявив Світан.

Тому, за його словами, наразі не йдеться про якийсь глобальний наступальний потенціал росіян на Харківщині.

Він зауважив, що основні резерви ворога перебувають на Покровському напрямку в районі Донецька. І навіть кількість атак за добу свідчить, що саме Покровський напрямок є основним. Адже там близько 30 атак за добу, а в районі Харкова 13 – 18.

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Тому, за словами Світана, поки що це "турбуючі", формувальні операції, які за логікою мають бути розширені по всій лінії кордону – аж до Сумської й Чернігівської областей.

Тож, додав він, зрештою росіяни почнуть всюди промацувати "сіру зону" – від кордону до нашої лінії оборони. У хід підуть різні механізми, починаючи від ДРГ і закінчуючи ротними тактичними групами.

Удар по Бельбеку

Світан зауважив, що аеродром Бельбек у Криму розташований на такій відстані, що по ньому можуть працювати лише 300-кілометрові ATACMS. Тож уночі 15 травня туди зайшли до 20 ракет і виконали бойове завдання.

На його думку, державний секретар США Ентоні Блінкен із порожніми руками не приїхав би до України.

Блінкен приїхав, привіз цей пакет, і ми бачили, як він відразу відпрацював,

– припустив льотчик-інструктор.

За його словами, у Бельбеку розміщувався зведений полк. Там були Су-27, Су-30, Су-25, Л-39 та гелікоптери Мі-24. Тобто цей аеродром був доволі серйозно наповнений.

Він наголосив, що після такого удару з аеродрому Бельбек принаймні не будуть підійматися літаки й виконувати бойові завдання на Запорізькому та Херсонському напрямках.

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