Росія має суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів Донбасі, – Генштаб

В Російської армії суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів на Донбасі – техніки бракує, тож штурмові дії без успіху.

Росіянам бракує техніки для наступу на Донбас

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Мова про підрозділи, які здійснюють штурмові дії.

Увага Важкі бої у Сєвєродонецьку, ЗСУ відтіснили з центру міста: карта бойових дій станом на 13 червня

Противник має суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів, що здійснюють штурмові дії на територіях Донецької та Луганської областей,

– йдеться у повідомленні.

Ситуація на Донецькому напрямку

Також у Генштабі повідомили, що на Донецькому напрямку росіяни здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

Водночас росіяни продовжують посилювати свої підрозділи на Криворізькому напрямку. Також нарощують бойові можливості резерву на Південнобузькому напрямку.

Важливо! Станом на 13 червня ЗСУ ліквідували приблизно 32 300 російських військових та знищили чимало ворожої техніки. зокрема 1430 танків, 3484 бойові броньовані машини, 715 артилерійських систем та

226 реактивних систем залпового вогню.

Тож, не дивно, що ворогу бракує техніки для штурму – її ефективно знищують українські бійці, а вцілілу забирають, як трофейну та згодом використовують проти ворога.

Коротко про ситуацію на фронті станом на 18 годину вечора:

на Сіверському напрямку росіяни обстріляли з мінометів і гранатометів райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем'яч на Чернігівщині.

росіяни обстріляли з мінометів і гранатометів райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем'яч на Чернігівщині. на Харківському ворог намагається порушити логістичні маршрути постачання українських військ, які діють на Слов'янському напрямку.

ворог намагається порушити логістичні маршрути постачання українських військ, які діють на Слов'янському напрямку. на Слов'янському росіяни намагались вести штурмові дії в Богородичному, але успіху не мали тож відійшли. Однак, почали закріплюватися в північно-західній частині населеного пункту.

росіяни намагались вести штурмові дії в Богородичному, але успіху не мали тож відійшли. Однак, почали закріплюватися в північно-західній частині населеного пункту. на Донецькому напрямку загарбники проводять перегрупування і посилення своїх підрозділів та намагаються оточити підрозділи українських військ біля населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

загарбники проводять перегрупування і посилення своїх підрозділів та намагаються оточити підрозділи українських військ біля населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське. на Лиманському ворог активних дій не вів.

ворог активних дій не вів. на Сєвєродонецькому росіяни вели штурмові дії – намагались встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. А також здійснили наступ на українській позиції в районі Метьолкіного, та успіху не мали.

росіяни вели штурмові дії – намагались встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. А також здійснили наступ на українській позиції в районі Метьолкіного, та успіху не мали. на Бахмутському напрямку росіяни продовжують обстрілювати українські позиції із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Ворог також вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка, Доломітне – Новолуганське. Та успіху не мали.

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