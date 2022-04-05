Росія має своє бачення Донбасу, а ми – своє, – Зеленський про перемовини з Москвою

Президент Зеленський наголосив, що питання Донбасу – одне з найскладніших у перемовинах з державою-агресоркою. Москва має бачення, яке повністю відрізняється від позиції Києва.

Про це президент Зеленський розповів під час спілкування з журналістами 5 квітня. Він наголосив, попри кардинально різні позиції, домовлятись якось потрібно.

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До Донбасу у Стамбулі руки не дійшли – Зеленський

Президент наголосив, що на перемовинах у Стамбулі між російською та українською делегаціями не підіймали питання Донбасу. Причина – у сторін занадто різне бачення.

Росія має своє бачення Донбасу, а ми маємо своє. Тому у мене була досить проста пропозиція, адже я вважаю, що ми не зможемо домовитись одразу по всіх пунктах, це не можливо,

– пояснив Зеленський.

Президент запевнив, якщо сторони хочуть закінчити війну, то вони зобов'язані домовлятись. При цьому сторони – це не лише Росія та Україна, а й західні партнери.

Дивіться звернення президента Зеленського за 4 квітня:

Президент України наголосив, що керівництво країни бачить, що мета Росії – це окупація Донбасу, півдня та Запоріжжя. Окупантам треба створити сухопутний коридор до Криму.