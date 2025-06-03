Росія має відчувати, що таке війна, – Зеленський закликав світ запровадити нові жорсткі санкції

Володимир Зеленський ввечері 3 червня звернувся до українців. Розповів, що на Сумщині лікарі надають усю необхідну допомогу пораненим внаслідок ворожого удару. Президент закликав запровадити нові жорсткі санкції проти Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський розповів, що зараз на Сумщині лікарі надають усю необхідну допомогу пораненим внаслідок російської атаки. Президент констатував, реактивна артилерія проти звичайного міста.

Просто по вулиці росіяни вдарили, по звичайних житлових будинках. Покидьки. На жаль, 4 людини були вбиті саме цим ударом. Мої співчуття рідним. Майже 30 людей поранені, і серед них троє дітей,

– заявив глава держави.