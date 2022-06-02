Росія має відвести свій флот, – у МЗС відповіли на заяву Лаврова про "розмінування портів"

Росія має відвести військово-морські сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої.

Україна шукає шляхи розблокування портів

Таку позицію озвучив речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь на цинічну заяву російського міністра Сергія Лаврова про те, що що росіяни пропустять судна з зерном, якщо Україна "розмінує порт".

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Ніколенко зазначив, що Україна опрацьовує разом з партнерами можливість створення міжнародної місії, зокрема за участі ООН.

Ми вітаємо попередню готовність низки країн долучитися до процесу відновлення безпеки в Чорному морі. Як перший крок Росія має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої,

– наголосив речник.

Однак гарантії повинна надати саме Росія

Він зауважив, що, вторгнувшись в Україну, Росія взяла в облогу українські морські порти. Зокрема, замінувала частину морської акваторії та постійно здійснює спроби прорвати зі сторони Чорного моря оборону Одеси та інших прибережних міст.

Ніколенко констатував, що внаслідок російської блокади Україна втратила можливість експортувати сільськогосподарську продукцію морським шляхом.

Альтернативні маршрути не розв'яжуть проблему

Крім того, у МЗС вважають, що альтернативні наземні маршрути повністю не розв'яжуть проблему, оскільки мають низьку пропускну спроможність.

Дії Росії можуть призвести до світової продовольчої кризи, а в деяких регіонах – навіть до голоду. Росія має негайно розблокувати українські морські порти, припинити обстріли Одеси та інших прибережних міст, відвести свій військово-морський флот на відстань, яка унеможливить напад на торговельні судна,

– заявив речник МЗС.

Водночас Ніколенко наголосив, що Україна продовжує шукати шляхи деблокування маршрутів у Чорному та Азовському морях, аби запобігти світовій продовольчій кризі.

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Коротко про блокування українських портів та продовольчу кризу у світі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на сьогодні в українських портах заблоковано приблизно 70 суден , з них 10 – в Одесі. За його словами, левова частка цих кораблів – це балкери та судна для перевезення генеральних вантажів. Крім того, наразі заблоковано 90 тонн аграрної продукції.

, з них За його словами, левова частка цих кораблів – це балкери та судна для перевезення генеральних вантажів. Крім того, наразі заблоковано 90 тонн аграрної продукції. Кожного дня Україна втрачає 170 мільйонів доларів через цю ситуацію, тоді як експортні потужності держави впали на понад 50%.

США навіть розглядають можливість тимчасового зняття санкцій з Білорусі, якщо самопроголошений президент Олександр Лукашенко дозволить везти його через свою територію.

Водночас Росія відкинула заклики високопоставлених представників ООН і західних офіційних осіб припинити блокаду Чорного моря.

Кремль використовує продовольчу безпеку для досягнення власних цілей, маніпулює фактами, щоб звинуватити у невдачах Захід.

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