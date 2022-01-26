Росія має вивести свої війська з України, Грузії і Молдови, – генсек НАТО

У Північноатлантичному Альянсі закликали Росію "відмовитися від ворожості". Там наголосили, що держава-агресорка має ввивести свої війська з України, Грузії та Молдови.

Таку заяву під час брифінгу 26 січня зробив Єнс Столтенберг, генсек НАТО. Він підкреслив, що Кремлю слід відмовитися від ворожих намірів щодо України.

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Що має на увазі генсек НАТО

Україна. У 2014 році Росія вторглася на територію України й окупувала півострів Крим та частину Донбасу. Москва не визнає, що саме вона розв'язала війну, але про це свідчать низка розслідувань та очевидних фактів. Як би там не старалися приховати це, все марно. Адже нещодавно навіть суд у Ростові випадково визнав, що російські війська таки є на Сході України.

Грузія. Раніше, у 2008 році, Росія окупувала 20% території Грузії, створивши там "фейкові республіки" – Абхазію та Південну Осетію. Як не дивно, Москва першою визнала їхню незалежність. Однак цивілізований світ від цього відмовився. Обидва регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від Кремля.

Молдова. Столтенберг має на увазі ситуацію з Придністров'ям. Це ще одна "самопроголошена республіка", яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови. Росія ще у 1991 році ввела туди своїх "миротворців" й досі не вивела їх звідти. Хоча на офіційному рівні Москва не визнає цю територію незалежною, але надає сепаратистам військову, економічну та політичну підтримку.

Інші важливі заяви Столтенберга

Водночас у НАТО вкотре підтвердили, що не відмовляться від принципу "відкритих дверей". Росія відчайдушно намагається домогтися, аби Україну не приймали в Альянс. Втім там чітко дали їй зрозуміти, що Москва на це не матиме ніякого впливу.

Крім цього, НАТО посилює свою присутність у регіонах Балтійського та Чорного морів. До таких кроків там вдається через ймовірні загрози нового нападу Росії на Україну.

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