З кожним днем усе жорстокіше, – Гайдай про мобілізацію на окупованих територіях

російські загарбники продовжують проводити мобілізацію на окупованій території Луганської області. З кожним днем вона стає все жорстокішою.

Про це 24 каналу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, російські окупанти беруть усіх, навіть людей із інвалідністю.

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"З кожним днем стає все жорстокішою"

Гайдай розповів, що росіяни продовжують знаходити нові методи примусової мобілізації мешканців окупованих територіях Луганщини.

Мобілізація з кожним днем стає все жорстокішою. І обманами затягують, заманюють людей, і погрозами, і навіть силоміць,

– сказав голова ОВА.

За його словами, були навіть кумедні випадки, коли у військкомат забирали російських працівників, які відпочивали після робочої зміни. Здіймалися величезні скандали, їх потім відпускали. А вже наступного дня половина працівників не приходила на роботу, побоюючись, що їх відправлять воювати.

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"Беруть усіх, навіть з інвалідністю"

Гайдай заявив, що, аби поповнити лави армії окупантів, навіть скасували всі медичні огляди. Також загарбники розширили віковий проміжок. Тепер мобілізують і в 65 років.

Беруть усіх, навіть з інвалідністю, їм усе одно,

– зауважив він.

Голова ОВА вважає, що позабирають воювати абсолютно всіх. Адже мобілізовані у них закінчуються й звітуватися за них не треба.

Ситуація на Луганщині: що відомо

На території Луганської області, яка є неокупованою, відбувається активна фаза бойових дій, тривають постійні обстріли та фіксуються спроби росіян прорвати лінію оборони.

Загарбники вирішили добровільно примусово відправити до окупованого Луганська студентів нібито "волонтерити". Це дедалі більше схоже на практику СРСР, коли цілі загони возили в поля копати картоплю.

Шахти на Луганщині можуть закрити через примусову мобілізацію, яку ворог проводить на окупованих територіях. окупанти роблять все, аби позбавити Збройні Сили України можливості посилити інші напрямки.

Від 12 серпня запрацював новий порядок в'їзду на тимчасово окуповану Луганщину через Запорізьку область. Для цього всі охочі мають зареєструватися в електронному вигляді за оновленою формою.

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