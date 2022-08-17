З кожним днем усе жорстокіше, – Гайдай про мобілізацію на окупованих територіях
російські загарбники продовжують проводити мобілізацію на окупованій території Луганської області. З кожним днем вона стає все жорстокішою.
Про це 24 каналу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, російські окупанти беруть усіх, навіть людей із інвалідністю.
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"З кожним днем стає все жорстокішою"
Гайдай розповів, що росіяни продовжують знаходити нові методи примусової мобілізації мешканців окупованих територіях Луганщини.
Мобілізація з кожним днем стає все жорстокішою. І обманами затягують, заманюють людей, і погрозами, і навіть силоміць,
– сказав голова ОВА.
За його словами, були навіть кумедні випадки, коли у військкомат забирали російських працівників, які відпочивали після робочої зміни. Здіймалися величезні скандали, їх потім відпускали. А вже наступного дня половина працівників не приходила на роботу, побоюючись, що їх відправлять воювати.
Гайдай розповів про мобілізацію на окупованій території Луганщини: дивіться відео
"Беруть усіх, навіть з інвалідністю"
Гайдай заявив, що, аби поповнити лави армії окупантів, навіть скасували всі медичні огляди. Також загарбники розширили віковий проміжок. Тепер мобілізують і в 65 років.
Беруть усіх, навіть з інвалідністю, їм усе одно,
– зауважив він.
Голова ОВА вважає, що позабирають воювати абсолютно всіх. Адже мобілізовані у них закінчуються й звітуватися за них не треба.Важливо! Від 12 серпня запрацював новий порядок в'їзду на тимчасово окуповану Луганщину через Запорізьку область. Для цього всі охочі мають зареєструватися в електронному вигляді за оновленою формою.
Ситуація на Луганщині: що відомо
- На території Луганської області, яка є неокупованою, відбувається активна фаза бойових дій, тривають постійні обстріли та фіксуються спроби росіян прорвати лінію оборони.
- Загарбники вирішили добровільно примусово відправити до окупованого Луганська студентів нібито "волонтерити". Це дедалі більше схоже на практику СРСР, коли цілі загони возили в поля копати картоплю.
- Шахти на Луганщині можуть закрити через примусову мобілізацію, яку ворог проводить на окупованих територіях. окупанти роблять все, аби позбавити Збройні Сили України можливості посилити інші напрямки.
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