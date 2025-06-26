Нова загроза від Росії: командир полку "Ахіллес" розповів про небезпеку модернізованих "Шахедів"

В українському повітряному просторі з'явилась нова загроза від Росії – нові модернізовані дрони-камікадзе. Країна-агресорка налагодила процес виробництва, масштабувала його. Зараз росіяни можуть виготовляти 300 таких БпЛА за добу.

Про це в етері 24 Каналу повідомив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, наголосивши на тому, що ворог зробив "Шахеди" стійкішими до засобів РЕБ, навчив їх літати на іншому горизонті висот.

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Що важливо зробити для протидії ворожим БпЛА

Як пояснив Федоренко, противник на поточну мить може виконувати завдання на висотах понад два кілометри. Це унеможливлює їх збиття українськими мобільними вогневими групами, які відпрацьовували раніше по ворожих БпЛА кулеметами.

Як наслідок, ми маємо протидіяти шляхом наших безпілотників. Чи є розробки, які дозволяють вдало збивати "Шахеди" на тій висоті, на якій вони зараз працюють? Так, такі розробки є і тестувалися на фронті,

– запевнив Федоренко.

З його слів, в Силах оборони України вже є підрозділи, які навчилися ефективно збивати дрони-камікадзе противника. Однак він зауважив, що для того, аби закрити все українське небо і протидіяти ворогу, який виробляє на добу 300 дронів, треба масштабувати такі підрозділи й додатково провести навчання особового складу.

"На поточну мить і 429 полк "Ахіллес" активно працює над тим, щоб доукомплектувати підрозділ, який відповідає за ППО. Ми його перекваліфіковуємо, аби він починав зараз збивати "Шахеди", – розповів Федоренко.

Звертаючись до цивільного населення, він зазначив, що слід розуміти, що військові зможуть закрити небо України від ворожих БпЛА, але для цього потрібен час, орієнтовно до трьох місяців. Командир 429 полку "Ахіллес" закликав громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги як в денний, так і в нічний час, спускатися до укриттів.

Федоренко також звернувся до тих, хто є військовозобов'язаними. Він наголосив, що настав час, коли доречно скористатися рекрутинговою програмою, обрати підрозділ, який у своєму складі має екіпажі, які збивають "Шахеди", й поповнити ці структурні підрозділи. Зокрема, 429 полк "Ахіллес" має такий.

Реактивний "Шахед": в чому небезпека

Наступний виклик, який, зі слів Федоренка, з'явиться на полі бою, полягає у тому, що ворог продовжує модернізацію і намагається виготовити реактивний "Шахед". Він зазначив, що очевидно, що противник буде застосовувати певну кількість таких дронів-камікадзе.

Реактивні "Шахеди" літатимуть швидше, а це значить, що наші перехоплювачі не будуть їх наздоганяти,

– пояснив Федоренко.

Зараз, як підсумував Федоренко, українські фахівці працюють на тим, аби створити реактивний перехоплювач. Коли з'явиться загроза реактивних "Шахедів", в Україні буде можливість чим їх збивати. Однак для цього потрібен ресурс, час і основний капітал війни – люди: пілоти дронів та спеціалісти, які ці БпЛА виготовляють.