Де росіяни можуть застосувати іранську балістику: генерал-лейтенант назвав можливі напрямки

Ймовірно, на початку вересня росіяни отримали 200 оперативно-тактичних балістичних ракет Fath-360 від Ірану. Їх могли доставити морським шляхом в один із російських портів на Каспійському морі.

Ці ракети мають покращені характеристики, ніж північнокорейські KN-23. Генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко у розмові з 24 Каналом припустив, де росіяни можуть використати Fath-360.

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Як боротися з іранськими ракетами Fath-360

Генерал-лейтенант пояснив, що ракети Fath-360 мають дальність понад 120 кілометрів. З огляду на дальність, окупанти можуть застосувати їх на Сході, де вони наступають, і на Курщині, де треба зупинити просування Сил оборони України.

Росіяни фактично завершили формування системи оборони в Курській області. За різними оцінками, приблизно 50 тисячне військо зупиняє наступ українських оборонців. Тому небезпека є.

Треба підсилювати роботу з нашими союзниками щодо наступного санкційного тиску на Іран. А взагалі треба не просто вивчати, а реалізовувати шляхи у боротьбі з цими ракетами,

– наголосив Ігор Романенко.

Є кілька варіантів, як протидіяти Fath-360. Насамперед завдавати ударів безпосередньо по складах, де вони розміщені, аеродромах і носіях, при чому не лише балістики, а й керованих авіабомб та ракет. Також знищувати цілі у повітрі, однак тут маємо певні негаразди через недостатню кількість батарей Patriot та SAMP/T.

Слід зауважити! Fath-360 є по суті зменшеною копією далекобійних ракет Fateh-110, що власне й диктує обставину, що ці дві ракети візуально між собою схожі.

Як виглядають Fath-360 та Fateh-110 / Фото Defense Express

Зазначимо також, що Іран заперечує постачання балістичних ракет Росії та заявляє про свою нейтральність у російсько-українському "конфлікті".