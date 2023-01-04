Перша хвиля могла бути по центрах ухвалення рішень, – Арестович про масовану атаку 31 грудня

Російська атака по Києву 31 грудня не схожа на попередні – окупанти цілились не лише по об'єктах енергетики. Якщо аналізувати траєкторію руху ракет першої хвилі, можна припустити, що окупанти цілили по центрах ухвалення рішень.

Таку думку озвучив радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він наголосив, що напевно не можна це стверджувати, оскільки влучань не було. Але ракети летіли в ті місця, де розташовані центри прийняття рішень.

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Перша хвиля не йшла по об'єктах енергетики. Питання: куди вона йшла? Я особисто підозрюю, що вони били по центрах прийняття рішень. Якщо оцінювати географію збитих ракет: чи не на Банкову це все летіло, або Печерськ,

– зазначив Олексій Арестович.

Радник наголосив, що жодного попадання в центри прийняття рішень не було, ППО відпрацювала на відмінно.

"Ми не можемо точно сказати, що у них була така ціль. У мене є така підозра. Не виключено, що вони спробували й це, перевірити реакцію", – додав Арестович.

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