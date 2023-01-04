Перша хвиля могла бути по центрах ухвалення рішень, – Арестович про масовану атаку 31 грудня
Джерело:Фейгин Live
Російська атака по Києву 31 грудня не схожа на попередні – окупанти цілились не лише по об'єктах енергетики. Якщо аналізувати траєкторію руху ракет першої хвилі, можна припустити, що окупанти цілили по центрах ухвалення рішень.
Таку думку озвучив радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він наголосив, що напевно не можна це стверджувати, оскільки влучань не було. Але ракети летіли в ті місця, де розташовані центри прийняття рішень.
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Перша хвиля не йшла по об'єктах енергетики. Питання: куди вона йшла? Я особисто підозрюю, що вони били по центрах прийняття рішень. Якщо оцінювати географію збитих ракет: чи не на Банкову це все летіло, або Печерськ,
– зазначив Олексій Арестович.
Радник наголосив, що жодного попадання в центри прийняття рішень не було, ППО відпрацювала на відмінно.
"Ми не можемо точно сказати, що у них була така ціль. У мене є така підозра. Не виключено, що вони спробували й це, перевірити реакцію", – додав Арестович.
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Головне про російську атаку по Києву 31 грудня
- Напередодні Нового року Київ витримав кілька атак з боку Росії. Зокрема, 31 грудня Росія випустила по Україні понад 20 ракет – 7 ракет вдалося збити.
- На жаль, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Станом на 2 січня було відомо, що понад 20 людей постраждали, а 2 – померли. Крім того, ракетна атака завдала багато руйнувань.
- Ворог продовжив атакувати столицю й у Новорічну ніч. Сили ППО знищили 45 безпілотників-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, якими російські окупанти атакували Україну. Зокрема, у Києві було виявлено 32 повітряні цілі, усі було знищено.