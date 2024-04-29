Відхід ЗСУ із позицій біля Авдіївки не сприятиме успіхам Росії: у ISW пояснили чому

Росія активізувала свої зусилля із захоплення території. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, як вплине витіснення ЗСУ з позицій на Сході на загальну ситуацію на фронті.

Нещодавні успіхи Росії поблизу Авдіївки спонукали українські сили відійти з інших тактичних позицій уздовж лінії фронту на захід від міста, хоча ці відступи ще не сприяли швидким тактичним досягненням Росії. Російські сили не досягнуть оперативного проникнення в цей район найближчим часом.

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Росія не змогла досягти швидких успіхів

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські війська відійшли з Бердичів і Семенівки на позиції західніше, щоб зберегти особовий склад. Сирський визнав, що російські війська тактично просуваються на північний захід від Авдіївки.

Російські війська направили посилену бойову силу дивізії на лінію фронту на північний захід від Авдіївки для стабілізації невеликого виступу в цьому районі та продовження ширшого прориву української оборони вздовж лінії фронту на захід від Авдіївки.

Водночас російські війська не здійснили відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйового, Бердичі та Семенівки після того, як українці відступили з обмежених тактичних позицій у цьому районі, проте це свідчить, що українські сили зберігають позиції в цьому районі.

Російські сили, ймовірно, зможуть досягти тактичних успіхів у напрямку Авдіївки в найближчі тижні. Українські командири можуть вирішити провести додатковий відхід, якщо російські війська будуть загрожувати іншим українським позиціям у цьому районі. Наступна лінія обороноздатних населених пунктів у цьому районі розташована на відстані від української оборонної лінії, яку російські війська атакували після захоплення Авдіївки.

Повний відхід українців до укріплених позицій на захід від Авдіївки, ймовірно, дасть російським силам можливість відносно швидко просуватися через ці поля, хоча просування, ймовірно, буде швидким, лише якщо українські сили не будуть намагатись утриматись на позиціях.

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