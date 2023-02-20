Розвідка Нідерландів попередила про можливі диверсії Росії у Північному морі

У Нідерландах заявили, що Росія може готувати диверсії у Північному морі, щоб вивести з ладу об'єкти критичної інфраструктури. У розвідці Нідерландів стверджують, що загроза є вищою, ніж здається на перший погляд.

Про це заявив директор військової розвідки Нідерландів MIVD Ян Свілленс. Повідомляється, що Росія намагається скласти карту енергопостачання Нідерландів, щоб знати, де вона може влаштувати диверсію.

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Російський корабель намагався зібрати дані у Північному морі

Ян Свілленс розповів, що кілька місяців тому російський корабель у Північному морі намагався зібрати дані про вітрові електростанції. За його словами, це було вчасно виявлено і з цим впоралися – корабель був перенаправлений.

Це дає зрозуміти, що загроза для Нідерландів є вищою, ніж здається на перший погляд,

– сказав директор військової розвідки.

Окрім вітрових електростанцій, Росія також зацікавлена в картографуванні інтернет-кабелів і газопроводів. За даними спецслужб Нідерландів, відбуваються "підготовчі дії до заворушень і саботажу".

Служби вже деякий час попереджають, що можливий таємний напад на інші об'єкти життєзабезпечення. Наприклад, на об'єкти постачання питної води.

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